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Aktüel İstanbullular, toplu taşımada Kovid-19 tedbirlerine uyuyor
Aktüel

İstanbullular, toplu taşımada Kovid-19 tedbirlerine uyuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:58:32 -
İstanbullular, toplu taşımada Kovid-19 tedbirlerine uyuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki toplu taşıma araçlarındaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine genel olarak uyduğu gözlendi.

Kent genelinde metrobüs, metro, tramvay, minibüs ve belediye otobüslerinde, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uyarı yazıları, duraklarda ise dezenfektan bulunuyor. Maskesi olmayan yolcuların toplu taşıma araçlarına binmelerine izin verilmiyor.

Vatandaşların metrobüs, tramvay ve minibüslerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu ancak duraklardaki bazı vatandaşların sosyal mesafeyi korumadıkları görüldü.

Bazı yolcuların da toplu taşımadan indikten sonra maskelerini çene altına indirdiği dikkati çekti.

Bu arada, Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda da polis ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler, maske ve sosyal mesafe konusunda yolcuları ve şoförleri uyararak, Kovid-19 tedbirlerine uyulması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.



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