  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

ABD'den intikam açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar kuvvetli sürecek

Yargıtay'dan miras kararı | Bunları yapan miras alamayacak

Avrupa ülkesi şaşkın! Cinayeti itiraf etti: Olay yerinden 160 kilometre ötedeki o bölgede bulundu! Cezaevine girdi

İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar... Holding patroniçelerine karşılıksız çek şoku!

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Geçidi'ndeki sis ve kar dronla görüntülendi

ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralı askerler var
Yaşam İstanbullular güne karla uyandı
Yaşam

İstanbullular güne karla uyandı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 09:37:00 -
İstanbullular güne karla uyandı

İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı meydana gerçekleşti. Mega kentin karlı görüntüsü ise mest etti.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/istanbullular-gune-karla-uyandi-74347

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23