İstanbullular güne karla uyandı
İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı meydana gerçekleşti. Mega kentin karlı görüntüsü ise mest etti.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/istanbullular-gune-karla-uyandi-74347
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İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı meydana gerçekleşti. Mega kentin karlı görüntüsü ise mest etti.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/istanbullular-gune-karla-uyandi-74347
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