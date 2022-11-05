İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Açıklamada, "İlimizde 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

A bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar

Kapama Saati: 06:00

Ragıp Gümüşpala Caddesi,

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

Ankara Caddesi,

Arabalı Vapur girişleri,

Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu

Alayköşkü Caddesi

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi,

Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak),

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak,

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası),

Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak

Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler kapatılacak

Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi istikametine kapatılacak,

Taşhan caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikametine kapatılacak

Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler kapatılacak,

Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak

Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak

Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesinie girişler kapatılacak

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak),

Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak,

Yeşilyurt istasyon caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak,

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak,



Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Bu Caddelere çıkan tüm yollar Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu kavşak’a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacaktır.

Alternatif yollar

Atatürk Bulvarı,

Balat sahil yolu,

Fevzipaşa Caddesi,

Yavuz Selim Caddesi,

Şehzadebaşı Caddesi,

Vezneciler Caddesi,

Kadırga Liman Caddesi,

Türkeli Caddesi,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri,

Demiryolu Caddesi

B bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar

Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar )

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine

mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön

verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine

mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön

verilecek)

Kapama Saati: 06:00

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Tower Önü (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır.),

Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti),

Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar,

Sabancı Lisesi Önü,

Akdoğan Sokak Girişi,

Ressam Hamdibey Sokak,

Bostancı Veli Sokak,

Serencebey Işıklar

Abbasağa Sokak,

Ortaköy Dönüşleri,

Hasfırın Sokak,

Beşiktaş Meydan,

Vestel Işıklar,

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü,

Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar,

Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak,

Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü,

Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden,

Dolmabahçe Işıklar,

Kabataş Işıklar,

İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),

Akyol Sokak Başı,

Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı,

Fındıklı Işıklar,

Deniz Liman Çıkışı,

Salı Pazarı Işıklar,

Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri,

Boğazkesen Işıklar,

Tophane Işıklar,

Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları,

Revani Sokak Gelişi,

Kemeraltı Işıklar,

Karaköy Meydan,

Perşembe Pazarı Işıklar,

Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş,

Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş,

Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi,

Çırağan Caddesi,

Tershane Caddesi,

Meclis-i Mebusan Caddesi,

Dolmabahçe Caddesi,

Kemeraltı Caddesi,

Necatibey Caddesi,

Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş İstikameti Trafiğe Kapatılacak,

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar Arası Trafiğe Kapatılacak,

Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti,

Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişleri,

Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti,

Alternatif yollar

Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek,

Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek,

Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar

Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek,

Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben

Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek,

Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe’ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek

Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek,

Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip Divan Kavşağına Yönlendirilecek,

Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksmi Meydan

İstikametine Yönlendirilecek,

Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak

İstikametine ya da Tekrar Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek,

Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Deftedar

Yokuşuna Yönlendirilecek,

Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecek,

Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesin Gönderilmeyip

Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecek,

Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine Yönlendirilecek,

Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesinden gelen akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme

İstikametine Yönlendirilecek,

Palangalar Caddesi İstikametinden gelen akım Ortaköy Meydan İstikametine

Yönlendirilecek,

Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan İstikametine Yönlendirilecektir.

Çevre yolları sorumluluk alanı kapanacak ve alternatif yollar

Kapama Saati: 03:00 ( 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar )

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Leventsarıyer ayrımına yönlendirilecektir)

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)

C Bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar

Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü

İstikametine Katılım Kapatılacaktır.

Kapama Saati: 06:00

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,

Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası trafiğe kapatılacak,

Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri,

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek,

Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler

Köprüsü istikametine her iki yönde akım verilmeyecek,

Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecektir.

Alternatif yollar

Nuhkuyusu Caddesi,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü,