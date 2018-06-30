İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 14.00'dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı

Trafiğe Kapatılacak Yollar;

-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi

-Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi

-Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

-Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi

-Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi

-Taksim Tünel kesişimi

Alternatif Güzergâhlar;

-Tarlabaşı Bulvarı,

-Gümüşsuyu,

-Kazancı Yokuşu istikameti