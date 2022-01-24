İstanbullular dikkat! Valilik tatil edildiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı günü tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.
Kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.