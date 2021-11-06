İstanbullular dikkat! Trafiğe kapalı olacak

N Kolay 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03:00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05:00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12:30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07:00-07:30 saatlerinde hareket edecek.