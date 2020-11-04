İstanbullular dikkat! O metro istasyonu kapatıldı
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldı.
M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Açıklama geldi
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.