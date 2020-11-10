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Gündem İstanbullular dikkat! Metrobüs güzergahı değişiyor
Gündem

İstanbullular dikkat! Metrobüs güzergahı değişiyor

Formula 1 çekimleri nedeniyle İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü metrobüs güzergahı değişecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:44:00 -
İstanbullular dikkat! Metrobüs güzergahı değişiyor

İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu’dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

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