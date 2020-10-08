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Gündem İstanbullular dikkat! Metrobüs durağı 2 hafta kapalı olacak
Gündem

İstanbullular dikkat! Metrobüs durağı 2 hafta kapalı olacak

İstanbul'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Edirnekapı metrobüs durağı yenileme ve genişletme çalışmaları nedeniyle 9 Ekim cuma gece yarısı Beylikdüzü istikametine, 16 Ekim cuma gecesi ise Söğütlüçeşme yönüne kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:08:00 -
İstanbullular dikkat! Metrobüs durağı 2 hafta kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğunu azaltmak, engelli erişimini sağlamak amacıyla, istasyonları yeniliyor ve genişletme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, Edirnekapı istasyonunda temmuz ayında başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor.

Edirnekapı metrobüs durağı 2 hafta kapalı

İstasyon, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için, 9 Ekim Cuma'yı 10 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı, Beylikdüzü istikametine tek yönlü kapatılacak. Çalışmalar hafta sonu tamamlanıp 12 Ekim Pazartesi saat 05.00'te bitirilecek ve hat, çift yönlü kullanıma açılacak.

Aynı şekilde, 16 Ekim Cuma gecesi Söğütlüçeşme yönü yolculara kapatılacak ve 19 Ekim Pazartesi sabah 05.00'te istasyon, çift yönlü olarak kullanıma açılacak.

Bir önceki ve bir sonraki duraklar kullanılacak

İlk hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek. Bir sonraki hafta sonu bu kez Söğütlüçeşme istikameti kapatılacağından, bu yöne gitmek isteyen İstanbullular, bir önceki veya bir sonraki istasyondan iniş veya biniş yapabilecek.

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