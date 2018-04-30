İstanbullular dikkat! İETT'den 1 Mayıs duyurusu

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) resmi tatil olan 1 Mayıs Salı günü yapılacak seferler hakkında açıklama yaptı.

İETT'nin internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2018 Salı günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur." denildi.