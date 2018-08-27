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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak!

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında bugün saat 21.45'te oynanacak maç nedeniyle saat 18.45'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 00:42
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor takımları arasında saat 21.45'te oynanacak maç nedeniyle bugün saat 18.45'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark Otoparkı dolduktan sonra ise dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak araç sürücüleri TEM Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - TEM Güney Yan Yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında da TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak. TEM Kuzeye direkt ve TEM Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman ise TEM Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

 

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 00:42
  1. Galatasaray
  2. Alanyaspor
  3. trafiğe kapalı yollar

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