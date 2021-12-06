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Gündem İstanbullular dikkat! Bu yol 30 gün boyunca kapalı olacak
Gündem

İstanbullular dikkat! Bu yol 30 gün boyunca kapalı olacak

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti 30 gün boyunca trafiğe kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:20:00 -
İstanbullular dikkat! Bu yol 30 gün boyunca kapalı olacak

İstanbul'da haftanın ilk iş günü tarafiğine yol çalışması eklendi, trafik çileye dönüştü. D-100 karayolu, alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikametinde Bostancı köprüsünün hemen önündeki kısımdan trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

30 gün sürecek

Trafik yoğunluğuna ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin D-100 karayolu Altıntepe mevkiindeki alt geçit çalışması neden oldu. Dün itibarıyla başlayan çalışma 30 gün boyunca devam edecek. Yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

Alternatif istikametler

30 günlük yoğunluğa neden olacak çalışma nedeniyle D-100 karayoluna her iki istikamette de Minibüs Yolu, Sahil Yolu ve E-80 alternatif oluşturuyor. Kartal-Kadıköy istikametinde Minibüs yolu veya Sahil Yolu'nu kullanan sürücüler Bostancı mevkiinden tekrar D-100 karayoluna bağlanabilirken, şehrin kuzeyinde ise Kartal'dan Samandıra bağlantısı ve E-80 kullanılarak Kozyatağı Köprüsü'nden tekrar D-100'e ulaşmak mümkün.

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