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Gündem İstanbullular dikkat! Bazı istasyonlarda sefer yapılamıyor
Gündem

İstanbullular dikkat! Bazı istasyonlarda sefer yapılamıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-03 18:28:00 -
İstanbullular dikkat! Bazı istasyonlarda sefer yapılamıyor

Sultanahmet'te yapılan yürüyüş sebebiyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferler yapılamıyor.

Sultanahmet'te yapılan yürüyüş nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sultanahmet bölgesinde yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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