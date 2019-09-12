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İstanbullular dikkat! AKOM'dan çok kritik uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, 13 Eylül Cuma günü il genelinde beklenen fırtına dolayısıyla vatandaşlara uyarı yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:49
İstanbullular dikkat! AKOM'dan çok kritik uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre, kentte yarın sabah 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

AKOM, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.

Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:49
  1. AKOM
  2. İstanbul hava durumu
  3. istanbul fırtına

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