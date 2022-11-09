İstanbullular dikkat! 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul’da bakım çalışmaları sebebiyle 10 Kasım Perşembe günü bazı ilçelerde uzun saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın açıkladığı planlı kesintilerin listesi şöyle:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, ATASEV, AYCAN, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KIR, KORE, MİRAÇ, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, TURGAY, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 10/11/2022 01:00:00 - 10/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KORE, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 10/11/2022 02:00:00 - 10/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah FISTIKLIKÖŞK, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, PÜRÇEK sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah BİÇER, ELİAÇIK, MÜSTESNA, PETROL, ŞECAAT sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ATLIHAN, GÜLDEFNE, MÜJDAT, NECİP FAZIL, YAREN, YENİDOĞAN, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 10/11/2022 09:30:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE sk bölgelerinde 10/11/2022 13:00:00 - 10/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1441. sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1441. sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., ESENLER sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 10/11/2022 03:00:00 - 10/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., ESENLER sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 10/11/2022 04:00:00 - 10/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., ESENLER sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 10/11/2022 06:30:00 - 10/11/2022 07:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., PAZAR sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1693., 1694. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1315., 1316., 1317. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1540., 1545., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1540., 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 10/11/2022 14:00:00 - 10/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1305., 1333., 1361., 1362., 1363., 1364., 1365., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, EFE, LATİF DİNÇBAŞ, RÖNTGEN, TUNÇDAL YÜZATLI, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 10/11/2022 09:30:00 - 10/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKIN, BEŞKARDEŞLER, HASAN TAHSİN, MAHMUTBEY 13. sk bölgelerinde 10/11/2022 10:30:00 - 10/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, FESLEĞEN, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MANOLYALI, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞLIK sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SAMYELİ, SEKBANLAR, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, ONARAN, SAMYELİ, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah BARBAROS sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, GAZİNO, KALAS, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU sk / TÜRKALİ mah MUHTAR MOLLA, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SETALTI, SÜREKLİ, TEKERLER, YAVUZ, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 10/11/2022 13:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah DAVUT PAŞA, HARBİYE sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah EMEK, ŞEHİT RAİF ESMERTAŞ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AYDIN MENDERES sk / YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AYDIN MENDERES sk / YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk / PİYALEPAŞA mah AKARSU, AKÇİÇEK, AKŞEMSETTİN CAMİİ, ALAN, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BEYAZ GÜL, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, CAN, CEM, CEMİYET, DİLEK, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, EMİR, ERENLER, FİLİZ, GÜZEL BAHÇE, KAAN, KAHAN, KOYUNCU, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KUZEY, KÜME, KÜÇÜK EFEM, KÜÇÜK ULAŞ, MURADİYE, PİYALEPAŞA, SELÇUK, SESSİZ, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, SULTAN, TOROS, TORPİL, ULAŞ, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÇINARLI, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÜST SEYHAN, İLK ADIM, ŞAHİNCE, ŞARK, ŞENGÜL sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, DÜZOĞLU, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, KAZIM ORBAY, MEZARLIK ÇIKMAZI, NAKİYE ELGÜN, ORTAKIR, SADIK ŞENDİL, SİLAHŞÖR, YENİ YOL 1, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, BOZKURT, ERGENEKON, KUYULUBAĞ, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP, ŞAHMERDAN sk / MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, ADEMAĞA, AKSU, ASLAN, AYDIN 1, BAHADIR, BARAN, BARÇIN, CEYLAN, CÜCE, DEFNE DALI, DOĞAN, DÜNDAR, DÜZTAŞ, DİK, EFLATUN, ERCAN, ERDEM 1, EREN, ERSAN, ERSİN, GAZİLER, GEZER, GÜMÜŞ, GÜNEY 3, GÜNEŞ, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, GÜRSEL, HAFİK, HARMAN, ITIR 1, KANBER, KANDİL, KARANFİL 1, KESER, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KOÇ 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KURUÇAY, KURUÇAY ARALIĞI, MEKTEP, MİTHAT PAŞA, ODESA, POLAT, PİYALEPAŞA, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SEYHAN, SEZER, SPOR, SÜMBÜL, SİVAS, TUNA 1, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAKMAK, ÇAML bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, GÜNEŞ ARALIĞI, HASAT, KUZEY, NÜKHET, OSMANOĞLU, PİYALEPAŞA, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÜST SEYHAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ABDULLAH ERASLAN, AREL, AREL ARALIĞI, AYDINLIKTEPE, DARÜLACEZE, DEREBOYU, ERKMEN, ERTAN, GÜLER, HAMAM, HERGÜN, MERCAN, NAZLI, ODESA, OKATANLAR, PERPA, PİYALEPAŞA BULVARI, TAŞKIZAK, TEOMAN, YÜZER HAVUZ, İLHANLI sk / KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN, PİYALEPAŞA BULVARI, İDİL, İETT BLOKLARI sk / MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BAHADIR, EFLATUN, ERCAN, EREN, ERGUVAN, ERSİN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, KESER, KURUÇAY, PİYALEPAŞA, SİVAS, ÇAMLICA sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ACAR, ADLİYE, ATATÜRK, BANU, DEĞİRMEN, ERLER, GENÇLİK, GÜL, HASAN AKIN, KARANFİL, LİSE, MESCİT, MÜNİF SEVİ, NAR, PAZARYERİ ÇIKMAZI, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA, TEVFİK ERDÖNMEZ, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA, YEŞİM, ÖĞRETMEN HAKKI KIMIZ, İSTASYON, ŞEHİTLER sk / KALEİÇİ mah AKAT, ALTINAY, AVŞAR, BAHAR, BERBEROĞLU, CAMBAZ ALİEFENDİ, CEVDET BARIN, CEYLAN ÇIKMAZI, EDA, ETİ, HAN, HANGAR, KALE, KALEARKASI, KALEDIŞI, KARAAĞAÇLAR, KARADENİZ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARTAL, KASAPLAR, KAYA, KESKİN ÇIKMAZI, KÖPRÜ, MARTI, MÜNİF SEVİ, MİSAFİRHANE, OSMAN GÖZLER, OĞUZHAN, PİROĞLU, SABIR, SANAYİ ÇARŞISI, SARRAF, SEFA, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TEKCAN, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOLUNAY, TOPUKLU, UYGUR, VAROL, YILDIRIM, YURT, ÖZGÜVEN ÇIKMAZI, ÜLKÜ, ÜNAL, İSTASYON, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEHİT UZAY KİŞİN sk bölgelerinde 10/11/2022 01:00:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN DİNÇER, ADNAN KANTEK, AHMET DUYMAZ, ALİPAŞA, ARDIÇ, ATATÜRK, BAHTINUR, BAHÇIVAN, BİLGEHAN, CELAL YÜCEL, DARI, DEDEKORKUT, DR. MEHMET ALİ, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, ERENLER, ERGUVANLI, ERLER, FERHAT AYGEN, GÜNEY TEZ, HAYRİ UĞUR, HOCA AHMETEFENDİ, LİSE, MEHMET ÖZCAN, MEKTEP, MEŞE, NACİ ÇAM, NİYAZİ KARADUMAN, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, RIZA ÖZDEN, SABRİ PESEN, SEZAİ BÜRGE, SÜLEYMAN ÖCAL, TAŞKÖPRÜ, TEVFİK TEZCAN ÇIKMAZI, TOPOROZ MUSTAFA, YATIR, YELDEĞİRMENİ, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN MEHMET CAVİT TALAY, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ÖĞRETMEN İLHAMİ ERDEM, ÖĞRETMEN ŞEHABETTİN AKALIN, İMAM SIRRI PEKŞEN, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEHİT PİLOT DÜNDAR ÇIKMAZI, ŞEHİTLER, ŞERAFETTİN ARDA sk / KALEİÇİ mah AKAT, AVŞAR, BAHAR sk bölgelerinde 10/11/2022 01:00:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 821., 822., 824., 825., 826., 827., 828., 829., BAHADIR, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET ARİF sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., AHMET ARİF sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, BENEK, NAZ, PENGUEN sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1415., 1418., 1421., 1422., 1464., 1465., 1467., 1468., 1469., 1470., 1471., FİKRİ SÖNMEZ sk / ÖRNEK mah 1374. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 649., 650., 651., 658., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 767., 769., 770., 778., 779., 781., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 501., 503. sk / SÜLEYMANİYE mah 737., 739., 740., 749., 829., 831., 835. sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -IŞIKLAR mah sk bölgelerinde 10/11/2022 01:00:00 - 10/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, 3. GÜL, AÇIK, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KALEM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PAÇACI, ŞEYH DAVUT HANI sk / RÜSTEMPAŞA mah KIZILHAN sk / SARIDEMİR mah HALLAÇ ABDURRAHMAN, KANTARCILAR, KUTUCULAR, LİMONCU sk / SÜLEYMANİYE mah BESTEKAR BASRİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, KAHVECİLER, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ, HASEKİ KADIN, TEKKE ÇIKMAZI, VEZİR ODALARI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, BÂKİBEY, CEVDETPAŞA, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HASEKİ KADIN YAĞHANE ÇIKMAZI, HATİP NACİ, NAKŞİ, SAMİPAŞA, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:30:00 - 10/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce -GENÇOSMAN mah sk bölgelerinde 10/11/2022 00:01:00 - 10/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce -GENÇOSMAN mah sk bölgelerinde 10/11/2022 00:01:00 - 10/11/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BAĞLAR, MEHMET AKİF, NUREL, SOYLU, SOĞANLI, YEŞİLTEPE, ÖZALP, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah BAĞLAR, MECİT, SOĞANLI, TAYFUN, ÇOKÜNLÜ, İKBAL sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, AYVACIK, AYVALIK ÇIKMAZI, AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, KÖKTÜRK, MAHMUDİYE, ORHAN, SALCI, SIRA, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ÖĞRETİCİ, ŞAİR sk / GÜVEN mah YÜCEL sk / HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ORHAN, ÖĞRETİCİ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, GÜLSÜM, HİSAR, KUYULU, KİBAR, MEHMET AKİF, NURCAN, REZAKİ, SERGİ, SERVET, SOĞANAĞA, TEZEL, TUNA, ÖZALP, ŞAHİKA, ŞENCAN, ŞENER sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KAŞIKÇIN, KUĞU KUŞU, SARI ASMA, SÜLÜN, TOY, YARASA, ŞAHİN, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 1.PAPATYA, AKKAVAK, ANANAS, DR. SADIK AHMET, YEŞİLÇAM, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.ER, 2.SERHAT, 2509., 3.UFUK, 3.ÜLKÜ, 3.ŞAFAK, 4.PINAR, 5.ENGİN, CENGİZ, DÜZ, KÜME, SALİH TAMCI, TEMEL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR, GÜL ÇİÇEK ÇIKMAZI, HAYAT, KARAKOL, KAVUK, KAYADİBİ, MESERBURNU, NALBANT ÇEŞME, SARIDAĞ, SARIYER DERESİ, SARP, SEFİR, SIRRIBEY, TARAFTAR, YALÇINKAYA, YAR, YEMİN, YURT ÇIKMAZI, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ, ŞEHİT SİNAN EROĞLU sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ KİLYOS, KAĞNI, KOCATAŞ, KİLYOS, MADEN CAMİ, MADENCİ, TAŞKIRAN, YABANGÜLÜ sk / MERKEZ mah CEYHAN, HAVANTEPE, MADEN DERESİ, SARAÇ, TARÇIN, TAŞKIRAN, TAŞLIDERE BAYIRI, ŞAMİL, ŞELALE sk bölgelerinde 10/11/2022 02:00:00 - 10/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 170., 193., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah OVA sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043., 6060. sk bölgelerinde 10/11/2022 18:00:00 - 10/11/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BARBAROS BULVARI, CEMİL CAHİT TOYDEMİR, FAZIL BİLGE, MEHMET ALİ ÜLGEN, MUZAFFER GÖKSENİN, MUZAFFER TUĞSAVUL, MÜŞİR ABDULLAH, RIDVAN KORAL, VİLLA, YILDIZ POSTA, İRFAN BAŞTUĞ PAŞA, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 10/11/2022 00:00:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HASAT, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN sk bölgelerinde 10/11/2022 09:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah YAY MEYDANI, İNCİ sk / YAYLA mah KISA, KORANTİ, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah ADALET, ARALIK 1, DARÜLACEZE YOLU, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, KURŞUN, POYRAZ 1, SAFFET, SELMAN, ÜLKER sk bölgelerinde 10/11/2022 10:00:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce -CEBECİ mah sk bölgelerinde 10/11/2022 00:05:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce -50. YIL mah sk bölgelerinde 10/11/2022 00:05:00 - 10/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338/1., 1339., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1348., 1349., 1368/1. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 10/11/2022 09:30:00 - 10/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338/1., 1339., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1348., 1349., 1368/1. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 10/11/2022 12:30:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 10/11/2022 12:30:00 - 10/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR 10.11.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SEDEF

BEYKOZ 10.11.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ, YAYA BEYİ, BAKİ, YÜREKLİ ADAM, BALAMİR, FATİH SULTAN MEHMET, RUHİ ESMER, AKBEY, OTAĞCI, ÖZBEK, ÖZGÜR, ÖZKAN, OKUL, ORHAN VELİ KANIK

ÇEKMEKÖY 10.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İSPİNOZ, 162., REŞADİYE, 161.

ÇEKMEKÖY 10.11.2022 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL, SELEN, YUDUM, SULTAN MURAT

ÇEKMEKÖY 10.11.2022 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SELEN, KOVUK YUSUF, TURGUT ÖZAL, ÖZVERİ, SULTAN MURAT

KADIKÖY 10.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HİLMİPAŞA, BUKET, HÜSEYİN AYANOĞLU, UZAY, MERSİN

KADIKÖY 10.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TOKTAŞ, HİLMİPAŞA, SİNAN ERCAN

KADIKÖY 10.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KAPTAN İHSAN, MESİRE, HAMİT OSKAY, ORAMİRAL KEMAL KAYACAN, YEŞİLBAHAR, SÜMER, AKASYA, TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

KADIKÖY 10.11.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDEN, TUĞRUL

KADIKÖY 10.11.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YOĞURTÇU ŞÜKRÜ, NAKİL, REŞİTEFENDİ, ÇUHADARAĞA

KADIKÖY 10.11.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TAŞLIBAYIR, İSKELE, KARAKOLHANE

KADIKÖY 10.11.2022 14:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SUADİYE TARLACIK, TONOZLU

KADIKÖY 10.11.2022 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak RIHTIM

KADIKÖY 10.11.2022 15:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN

PENDİK 10.11.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, TOPLUM, ERDİL, BÜKLÜM, ÇİÇEKSUYU, SEVİNÇLER, İSTASYON, YEDİ İKLİM, YALÇIN, HAYAT, ACEM KIZI, ATİLLA, ÇARDAKLI

PENDİK 10.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak E TUĞRULGAZİ, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA

PENDİK 10.11.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TRABZON, NARİN, DİRLİK, ANKARA, CEPKEN, GÜLTEPE, KOCAYUSUF, KEHRİBAR, YEDİTEPE, BAŞARAN

PENDİK 10.11.2022 13:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KUZULUK, MÜŞAHEDE, DİRLİK, HEYET, MEHMETLİ, KEHRİBAR, ALTAŞ, DENİZGÜLÜ, YILDIRIM BAYEZİT

PENDİK 10.11.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLAYAN, KUZULUK, NİLAY, ANKARA, CEPKEN

SANCAKTEPE 10.11.2022 09:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MUHTAR, TOKAT, SEVENLER, KASABA, ENDERUN, BİRUNİ

ŞİLE 10.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FENER, MERCAN KÖŞK, ADİL, AKBULUT, DUMAN, ÖĞRETMEN, 23 NİSAN, MENEKŞE, KARANFİL, BÖĞÜRTLEN, USTA, SAHİL, YAHŞİBEY, İNCİR, DUYGU, ZEYTİN, PORTAKAL, TAŞKAN, KİRAZ, VİŞNE, ERİK

ŞİLE 10.11.2022 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SADABAD

SULTANBEYLİ 10.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak OVACIK, HİCAZ, SELAMET, SELÇUKHAN, TAVIR, TOPKAPI, GÜLHANE, GÜÇ, HAZNEVİ, KAİNAT, KUDRET, KİBAR, LOKMAN, MELEK, METİN YÜKSEL, ZİLE, CİBALİ, EZAN, YUNUS EMRE, ÜMRAN, İLHAM, ŞAHİN, GENÇ, SIRT, FAZİLET, ŞARK, HANİFE, KIYI, KUBBE, LEOPAR, MANOLYA, RUŞEN, ENDÜLÜS, İNZİVA, GÖLGELİ, ASMALI, BİLEN, BOSTANBÜKÜ

ÜSKÜDAR 10.11.2022 09:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ACIBADEM, FAİKBEY MESCİDİ