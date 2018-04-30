Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbullular dikkat: 20 saat su kesintisi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'den yapılan açıklamada, yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere su verilemeyeceği belirtildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:55
İstanbullular dikkat: 20 saat su kesintisi!

İSKİ’nin su kesintisi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Münzevi Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme ve Fatih Yenikapı Mahallesi’nde yapılacak olan bağlantı çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

İŞTE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK BÖLGELER

“Fatih ilçesi: Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek Mahalleleri.

Esenler İlçesi: Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim Mahalleleri.

Güngören İlçesi: Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular Mahalleleri.

Bayrampaşa İlçesi: Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe Mahalleleri."  

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:55
  1. Aksaray
  2. su kesintisi
  3. istanbul
  4. iski

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul Fırkateyni
    1. İki ülkenin ortak kaderi, Ertuğrul..
    2. Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
    3. Akşener'in ilk vaadi 'Wikipedia' oldu!
    4. Suudi Veliaht'ın skandal sözleri..
    5. Demlik parlatma yöntemleri
    6. NATO konvoyuna saldırı! 11 çocuk öldü
    7. Türk uzmanlar uyardı: Savaş çıkar
    8. Patatesi değiştirmesini istediği..
    9. Avustralya Kandili idrak etti
    10. Beşiktaş'tan flaş "Şenol Güneş"..
    11. İstanbullular dikkat: 20 saat su..
    12. Yapay zeka Siri'den küfür skandalı
    13. İlginç tepki: "İnsan kız arkadaşının..
    14. Rus savaş uçakları sivilleri vurdu! 11..
    15. Diriliş Ertuğrul sevenlerine müjde!..
    16. Özgüvenli çocuk yetiştirmenin yolları
    17. 1.4 milyon liralık hayvancılık tesisi..
    18. Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları..
    19. Devler Ligi'nde yarın nefesler tutulacak
    20. Rus savaş uçakları vurdu! Çok sayıda..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'