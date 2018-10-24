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İstanbullular dikkat! 01.00'e kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, bugün Galatsaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Schalke 04 maçı için metro seferlerini 01.00'a kadar uzattı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:05
İstanbullular dikkat! 01.00'e kadar uzatıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi  temsil eden Galatasaray'ın bu akşam saat 22.00'da Schalke 04 ile oynayacağı  karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine metro sefer saatlerinin stada giden  taraftarların kolay ulaşım sağlaması için 01.00'e kadar uzatıldığı belirtildi.

"Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği" başlığıyla yapılan duyuruda, "Sayın  yolcularımız, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü  maçında oynanacak Galatasaray-Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat  01.00'e kadar uzatılmıştır. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray  Spor Kulübü'ne başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:05
  1. galatasaray schalke maçı
  2. metro seferleri

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