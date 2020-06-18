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Aktüel

İstanbullular, açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyuyor

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:19:10 -
İstanbullular, açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbulluların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.

İstanbul Valiliği, dün akşam saatlerinde yaptığı duyuruyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasını zorunlu hale getirdi.

Maske takma zorunluluğunun başladığı ilk günde, vatandaşların genel olarak yeni kurala uyduğu gözlemlendi.

Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nun işlek cadde ve meydanlarında vatandaşların maske taktığı görülürken, ara sokaklarda bu yeni kurala uymayanlar dikkati çekti.

Zeytinburnu, Bakırköy ve Cevizlibağ taraflarında da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlemlendi.


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