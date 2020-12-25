İstanbullu firmalar, salgında 3,8 milyon ticari belge aldı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ocak-Kasım 2020 döneminde İTO üyelerine kuruluş, dış ticaret, faaliyet, kapasite raporu gibi ticaret, imalat ve ihracat için toplam 3 milyon 804 bin 910 belge verdiklerini belirterek, "Veriler, pandemiye rağmen İstanbullu girişimcilerin büyük azmini de ortaya koymaktadır." dedi.

Avdagiç, İTO'nun 450 bini aşkın üyesinin sicil ve belgelendirme işlemlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 11 ayında İTO olarak ticaretin işlemesi için elzem olan belgeleri üyelerin talebiyle vermeye büyük bir yoğunlukla devam ettiklerini söyledi.

Avdagiç, "Ocak-Kasım 2020 döneminde İTO üyelerine kuruluş, dış ticaret, faaliyet, kapasite raporu gibi ticaret, imalat ve ihracat için toplam 3 milyon 804 bin 910 belge verdik. Veriler, pandemiye rağmen İstanbullu girişimcilerin büyük azmini de ortaya koymaktadır." dedi.

İTO'da kasım sonu itibarıyla 52 bin 991'i firma kuruluşu, 151 bin 909'u değişiklik olmak üzere toplam 204 bin 900 tescil işlemi yapıldığını bildiren Avdagiç, 91 bin 647 adet sicil belgesinin düzenlendiğini, bunların dışında sicil personelinin 208 bin 381 evrakla muhatap olduğunu anlattı.





- 11 ayda İTO üyelerine 461 bin 660 faaliyet belgesi verildi





Şekib Avdagiç, imza beyannameleri ve şirket kuruluş sözleşmeleri ile tutulması zorunlu defterlerin tasdikinin sicil personeli tarafından yapıldığını belirterek, "Rakamla ifade edersem çok daha iyi anlaşılacaktır. Tam 15 milyon 426 bin 699 sayfa tasdik edildi. İlaveten, sicil belgeleri MERSİS'ten online düzenlenerek firmalarımıza kolaylıklar sağlandı." ifadelerini kullandı.

Ocak-Kasım 2020 döneminde İTO üyelerine 461 bin 660 faaliyet belgesi verdiklerini bildiren Avdagiç, "Bu belgenin 308 bin 236'sını online ortamda verdik. 103 bin 472 ticaret sicil gazetesi sureti verirken, 158 bin 680 oda kayıt tasdiki yaptık. Ayrıca, tam 14 bin 794 iş makinasını tescil ettik. Bu, pandemiye rağmen yüzde 12'lik bir artış demektir." şeklinde konuştu.

Avdagiç, İTO'nun A.TR'den Menşe Şahadetnamesi'ne kadar birçok alanda verdiği dış ticaret belgesinin sayısının da 2020 yılının aralık ayına kadar 2 milyon 111 bin 608 olduğunu belirterek, "Bizce çok önemli bir rakamı kapasite raporu talebinde elde ettik. Aralık ayı itibarıyla üyelerimizden 5 bin 117 kapasite raporu talebi aldık." dedi.





- "Mobil cihazlardan gelen ziyaretçi sayısında rekor kırıldı"





İTO Başkanı Avdagiç, İTO'nun yenilenen kurumsal web portalı "ito.org.tr"nin ocak ayında faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Yeni portalımızın hizmete başlaması tam da pandemiden önce, her türlü faaliyet ve işlemin online'a geçtiği süreçte İTO olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini çok artırdı." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yeni portalda İngilizcenin yanı sıra diğer diller için de çoklu dil desteği altyapısı kurduklarını aktararak, "Tüm bu yeniliklerimiz ve elbette pandemi sebebiyle web portalımız ito.org.tr'nin ziyaretçi sayısı yüzde 30,47 artışla 8,7 milyonu geçti. Mobil cihazlarda ise rekor kırıldı ve mobil cihazlardan gelen ziyaretçi sayısı tam yüzde 73,34 yükseldi. Yeni portalda bilgiye kolay erişebilme sayesinde ortalama kalış süresi yüzde 41,06 azaldı." diye konuştu.

Yeni "İTO Online İşlemler" sayfasını da 1 Aralık'ta devreye soktuklarını anımsatan Avdagiç, yeni sayfayla mobil uyumlu güncel ve modern tasarımlar oluşturduklarını, süreç adımlarını sadeleştirdiklerini, ekranları kullanıcı dostu hale getirdiklerini, yeni menü yapısı ile tüm online işlemlere tek bir sayfadan erişim imkanı sağladıklarını anlattı.

Online İşlemler'in yenilenmesi ile birlikte artık İTO'nun, 7 gün 24 saat e-imzalı faaliyet belgesi verebilir hale geldiğini bildiren Avdagiç, şöyle devam etti:

"Personel müdahalesine gerek kalmadan ödeme sonrası talep sahibine e-mail ile gönderilmesi sağlandı. Yeni konulan ödeme dekont sorgulama ekranı ile daha önce yapılan işlemlere ait ödeme dekontlarına erişilmesi mümkün oldu. Yedekleme esnasında hizmet veremez duruma düşen bilgi bankamız da artık 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Sonuç olarak, yenilenen Online İşlemler sayfamızda günlük en az 2 bin 500 işlem yapılıyor."

İTO Mobil Uygulaması'nın tasarım ve yazılım geliştirme adımlarının da tamamlandığını aktaran Avdagiç, halen test süreçleri devam eden uygulamanın, gelecek ay devreye alınacağını bildirdi.

Avdagiç, İTO Mobil Uygulaması'nın iOS ve Android uyumlu, App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebileceğini belirterek, "Kurumsal portalımız ile entegre ve eş zamanlı çalışıyor. Üyelerimiz, tüm online işlemlerini buradan yapabilecekler. Anlık bildirim altyapısıyla önemli duyurular kullanıcıya anında iletilebilecek." dedi.