İstanbullu canından bezdi! İETT'deki sefer iptalleri ve arızalar vatandaşı mağdur ediyor!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İETT otobüslerinde yaşanan sefer iptalleri ve arızalar vatandaşları canından bezdirdi. Toplu ulaşımın bel kemiği olan otobüslerde, yaşanan sıkıntıların bir türlü önüne geçemeyen İBB, sefer iptalleri ve arızalarla İstanbulluları mağdur ediyor.

İstanbul'da neredeyse her gün yaşanan ulaşım çilesi, vatandaşları bıktırdı. Megakentte yaşanan otobüs seferlerinin iptal ve arızası sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Duraklardaki yolcu bilgilendirme ekranlarına geliş saati yazılan otobüslerin, çoğunlukla zamanında ulaşmaması İstanbulluları canından bezdirdi.

Türkiye'nin ekonomik, kültürel, eğitim ve sosyal yönlerden merkezi konumunundaki İstanbul'da, toplu ulaşımda hızlı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapılamaması yaşamsal faaliyetleri de olumsuz etkiliyor. İBB kuruluşu, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından işletilen otobüs, vapur, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının şehrin ihtiyaçlarına yetersiz kalması, vatandaşların çilesine çile katıyor.

Özellikle toplu ulaşımın bel kemiği olan otobüslerde, yaşanan sıkıntıların bir türlü önüne geçilememesi İstanbulluyu mağdur ediyor. Arızalanan ve yollarda kalan otobüsler sorunu giderek derinleşiyor.

BİR YILDA YÜZDE 56,77 ARTTI

İBB'nin kendi raporlarında da, otobüs arızalarında yaşanan artışların kaydedildiği görülüyor. İBB Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan "2022 Yılı Denetim Raporu"nda, otobüslerin arıza sayısının 2021'e göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı kaydedildi.

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DURAKLARDAKİ YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

Yolcular, cep telefonlarında kullandıkları mobil uygulamanın ve otobüs duraklarında yer alan yolcu bilgilendirme tabelalarının düzgün çalışmaması nedeniyle sefer iptallerinden ve arızalardan haberdar olamıyor. Bu nedenle duraklardaki bekleme süresi de artıyor.

Toplu ulaşımda yaşanan aksaklıkları ve eksiklikleri sosyal medya hesaplarından dile getiren vatandaşlar, İBB'nin "ALO 153 Çağrı Merkezi" başta olmak üzere diğer sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyor.

"İKİ SAAT BEKLEDİM OTOBÜS GELMEDİ, TAKSİYLE GELMEK ZORUNDA KALDIM"

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini anlattı. Şoförlük mesleğinden emekli İbrahim Halil Kahya, eskiden toplu taşımada bu kadar sorun yaşamadıklarını söylerken; bu dönemde birçok sorunla karşılaştıklarını, insanların bu durumdan muzdarip olduğunu belirtti.

Kahya, otobüs duraklarının ve üst geçitlerin bakımsızlıktan dolayı kötü durumda olduğunu, duraklardaki dijital yolcu bilgilendirme tabelalarının çalışmadığını belirterek; "Durakta 1 saat, 1,5 saat otobüs bekliyorsunuz. Ben şimdi Küçükçekmece Vergi Dairesi'nden Cevizlibağ'a gelmem gerekiyordu, otobüs bulamadım. İki saat bekledim, otobüs gelmedi, taksiyle gelmek zorunda kaldım. Zamanın kıymetli olmasından dolayı oraya varmam gerekiyordu, otobüs bekle bekle gelmedi. Zaman gittikten sonra olayın bir ehemmiyeti yok." dedi.

"OTOBÜSLER GECİKMELİ GELİYOR"

Üniversite öğrencisi Emre Türkmen, kullandığı mobil uygulamada otobüslerin durağa geliş saatlerinin uygulamadaki bilgilerle uyuşmadığını ve bu araçların o süreden 10-20 dakika daha sonra gecikmeli durağa geldiğini söyledi.

Türkmen, duraklardaki yolcu bilgilendirme sistemlerinin de çalışmadığını ifade ederek; bu sorunun çözülmesini istedi.

Öğrenci İrem Feyza Şen ise, kullandığı "89-C İETT İkitelli Garajı-Taksim" otobüs hattının çok kalabalık olduğunu belirtti. Otobüsün geliş saatlerini uygulamadan takip ettiğini ancak buradakilerle otobüsün geliş saatlerinin uymaması nedeniyle artık kullanmadığını söyleyen Şen, yoğunluk nedeniyle ek otobüs seferi ve otobüsün tam olarak nerede olduğunun görüldüğü bir uygulamanın çalışmasını istedi.

"İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR. BÖYLE OLUR MU?"

Güngören sakinlerinden Mustafa Öztürk, genellikle Fatih istikametine seyahat etmek için tramvay ve otobüsleri tercih ettiğini ifade etti.

Toplu taşıma araçlarının aşırı kalabalık olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Gerçekten çok kalabalık, neredeyse iğne atsan yere düşmüyor. Durum böyle olmamalı. Tramvayla seyahat ediyorum, otobüse biniyorum; ancak kalabalıktan dolayı rahatça ulaşım sağlayamıyorum. Özellikle çocuklu ve bebek arabası olan insanlar için durum daha da zor. Seferlerin biraz daha sık olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Öztürk; tramvayların arızalandığını, raydan çıktığını ve günün her saatinde yoğun olduğunu anlatarak, otobüslerin ise saatlerine uymadığından yakındı.

"Edirnekapı'ya gideceğim ama otobüsün ne zaman geleceği belli değil. Bazen oluyor, yarım saat bekliyoruz. Kum gibi adamlar burada birikiyor ama ona rağmen gelmiyor, binemiyoruz. Halbuki burası doluyor. Sabah ve akşam saatleri çok önemli. Hiç işletemiyorlar. Tramvayda ayakta yer yok. 15 dakika tramvay beklenir mi? Bağcılar'dan Kabataş'a gidiyor. Yazık."

İETT'DE 10 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL ÇALIŞIYOR

İstanbul'da toplu ulaşımın yüzde 60'ını oluşturan otobüs ve metrobüslerle ilgili olarak İETT'den alınan bilgilere göre, İETT bünyesinde 684 metrobüs, 170 adet şehir içi otobüs ve minibüs, toplamda ise 2 bin 677 otobüs bulunuyor.

Bu araçlara ek olarak, Özel Halk Otobüsleri filosunda 3 bin 41 özel halk otobüsü yer alıyor. İETT'nin toplam araç sayısı 6 bin 572'ye ulaşırken, bu araçlarla birlikte 10 binin üzerinde personel görev yapıyor.

İstanbul'da günlük olarak 800 farklı hat üzerinde ortalama 55 bin farklı sefer düzenlenmekte olup, İETT'nin filosundaki otobüsler günde 655 bin kilometre kat ederken, Özel Halk Otobüsleri de dahil olduğunda bu mesafe 1 milyon 255 bin kilometreye çıkıyor.