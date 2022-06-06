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Gündem İstanbullu böyle rezil olmamıştı! Zam var, hizmet yok
Gündem

İstanbullu böyle rezil olmamıştı! Zam var, hizmet yok

Toplu taşıma araçlarına son bir yılda art arda 3 defa zam yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arızalanan İETT otobüsleri, İstanbulluyu rezil etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 18:19:00 - 2022-06-06 18:23:17

 Yeniakit.com.tr 

İstanbullu bu hafta sonu da CHP'li iş bilmezlerin yönettiği İBB'ye ait İETT otobüslerinin arızası ile rezil oldu.

Son bir yılda art arda üç kez zam yapılmasına karşın hizmet sunamayan İmamoğlu yönetimindeki İETT, arıza haberleri ile gündemden düşmüyor.

Yine yolda kaldı!

İstanbul Fatih'teki Yavuz Selim durağında bir İETT otobüsü daha yolda kaldı. Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen İstanbullular, arızalanan otobüs sebebi ile yine mağduriyet yaşadı.

İETT yönetiminden arızaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Yaptığın zamdan mı haberin yok, dalga mı geçiyorsun?
Yaptığın zamdan mı haberin yok, dalga mı geçiyorsun?

Siyaset

Yaptığın zamdan mı haberin yok, dalga mı geçiyorsun?

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Yorumlar

Mustafa

Her şey Daha Güzel Olacak Zamlarla Baraber Edme Bulma Dünyası Oy Verenlere Çok Güzel Oluyor
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