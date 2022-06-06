İstanbullu böyle rezil olmamıştı! Zam var, hizmet yok

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İstanbullu bu hafta sonu da CHP'li iş bilmezlerin yönettiği İBB'ye ait İETT otobüslerinin arızası ile rezil oldu.

Son bir yılda art arda üç kez zam yapılmasına karşın hizmet sunamayan İmamoğlu yönetimindeki İETT, arıza haberleri ile gündemden düşmüyor.

Yine yolda kaldı!

İstanbul Fatih'teki Yavuz Selim durağında bir İETT otobüsü daha yolda kaldı. Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen İstanbullular, arızalanan otobüs sebebi ile yine mağduriyet yaşadı.

İETT yönetiminden arızaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.