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Gündem İstanbulluların kabusu: İETT otobüsleri
Gündem

İstanbulluların kabusu: İETT otobüsleri

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye ait İETT, İstanbulların artık kabusu haline geldi. Kadıköy Bostancı’da içi yolcu dolu 500T hat numaralı İETT otobüsü şoförü, kapıyı kapatmadan metrelerce ilerledi. Kapının dibinde ayakta yolculuk yapan vatandaşlar, kapısı açık İETT otobüsünde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 12:36:00 - 2022-11-10 12:48:56

Olay, Kadıköy Bostancı mevkiinde D-100 karayolunda bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla-Cevizlibağ arasında sefer yapan 500T otobüsü, şoförünün kapıyı kapatmaması nedeniyle bir süre kapısı açık şekilde ilerledi.

Kapının dibinde ayakta yolculuk yapan vatandaşlar, kapısı açık İETT otobüsünde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Yolculardan birisi kapıyı çekerek kapatmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

Otobüs şoförü metrelerce ilerledikten sonra otobüsün kapısını kapattı.

Yolcu dolu İETT otobüsünün kapısı açık şekilde ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

CECEN

sanki devlet istanbula para yagdırdıda yeni otobğs aldı hurdalılarla yürütülen otobusler bukadar gidebiliyor eger devlet para verse yeni otobğs alırladı ama devlet par vermiyor neyapsınlar
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