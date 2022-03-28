İstanbullar için büyük tehdit: İETT
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı İETT'nin otobüsleri; vatandaşlar için büyük tehdit oluşturuyor. Son dönemlerde yanan otobüsleriyle gündeme gelen İETT, yine bugün benzer bir olayla karşımıza çıktı.
Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsü, Güneşli Koçman Caddesi'nde seyir halinde iken motor kısmından alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.