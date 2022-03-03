Koronavirüs salgınının ikinci yılında tedbirler kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni kararları milyonlara duyurdu. Bakan Koca, “"Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından pek çok İstanbullu, ‘İstanbulkart HES kodu şartı kaldırıldı mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İstanbulkart'larda Hes kodu uygulaması kalktı mı?

Bilindiği gibi pandemiyle birlikte İstanbulkartlarına HES kodu yüklemeyenler mevcut kartlarını kullanamaz hale gelmişti. Yeni kararla HES kodu uygulaması kaldırıldı. Böylelikle HES kodu toplu ulaşım araçları kullanılırken istenmeyecek. İstanbulkart HEs kodu zorunluğu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uygulama kaldırıldığı için artık İstanbulkart için de HES kodu talep edilmeyeceği düşünülüyor.