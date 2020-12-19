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Yaşam İstanbulkart'ıma HES kodu nasıl yüklerim?
Yaşam

İstanbulkart'ıma HES kodu nasıl yüklerim?

Yeni korona virüs tedbirlerine göre İstanbul'da yaşayanlar ulaşımı kullanabilmek için İstanbulkart'a HES kodu yüklemek zorunda. İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart'a HES kodu yükleme...

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:03:00 -
İstanbulkart'ıma HES kodu nasıl yüklerim?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbulkart ile ulaşım yapan vatandaşların İstanbulkart'larına  HES kodu yüklemeleri gerekiyor. Peki, İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?

İstanbulkart'ıma HES kodu nasıl yüklerim?

İBB'nin "15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak" dediği bu uygulama vatandaşları İstanbulkart'a HES kodu tanımlama konusunda araştırma yapmaya yöneltti. İstanbulkart HES kodu ekleme konusu merak ediliyor. İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart'a HES kodu yükleme

Eğer HES kodunuz varsa, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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