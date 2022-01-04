İstanbulkart’ı olanlar dikkat! Hediye olarak iade edilecek

Kampanya kapsamında, Yeni İstanbulkart Mobil’den ulaşımda yapılacak her 10 QR kod ile ödemede 1 geçiş tutarının hediye olarak iade edileceği duyuruldu.

1 geçiş tutarı hediye

İstanbulkart’ı olanlar için bir kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında, Yeni İstanbulkart Mobil’den ulaşımda yapılacak her 10 QR kod ile ödemede 1 geçiş tutarı hediye olarak iade edilecek. Söz konusu kampanya 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak.

5,48 TL iade edilecek

Kampanyanın koşulları ve detayları; yeni İstanbulkart Mobil’den ulaşımda yapılacak her 10 QR kod ile ödemede 1 geçiş tutarı hediye olarak iade edilecektir. Geçiş tutarı üzerinden maksimum 5,48 TL’ye kadar iade edilecektir. Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR kod ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir. İstanbulkart sahipleri, otobüs, metrobüs, metro ve Şehir Hatlarında geçerli ödeme noktalarında QR kod ile geçiş yapabilir.

Kampanyanın koşulları nelerdir?

- Yeni İstanbulkart Mobil’den ulaşımda yapılacak her 10 QR kod ile ödemede 1 geçiş tutarı hediye olarak iade edilecektir.

- Geçiş tutarı üzerinden maksimum 5,48 TL’ye kadar iade edilecektir.

- Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR kod ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir.

- İstanbulkart sahipleri, otobüs, metrobüs, metro ve Şehir Hatlarında geçerli ödeme noktalarında QR kod ile geçiş yapabilir.

- Ücretsiz kart sahipleri bu kampanyadan yararlanamaz.

- Kampanyadan sadece dijital karta sahip yeni İstanbulkart Mobil aboneleri yararlanabilir.

- Kampanya dönemi boyunca, kampanyadan birden fazla kez faydalanılabilir.

- Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

- QR kod ile yapılacak abonman geçişleri kampanya kapsamında geçerli değildir.

-Müşteri memnuniyeti kapsamında, sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda Belbim AŞ TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

- Kazanılan ödül bilgisi uygulama içi bildirim ya da SMS kanalıyla yapılabilecektir.

-Kullanıcı verilerinin işlenebilmesi, yaptıkları işlemlerinin izlenebilmesi ve kampanya ödüllendirmesi açık rıza izinlerinin bulunmasına bağlıdır. Açık rıza verilmesine ilişkin metinlerimizde belirtilen şekilde verilerinin işlenmesine rızası olmayan kullanıcılara, kampanya koşullarında belirtilen işlemleri yapmalarına rağmen, işlemleri izlenemeyeceği için ödüllendirme yapılamaz. Açık rıza tercihinizi mobil uygulamamızdan düzenleyebilirsiniz.

- Kullanıcıların kampanyalara, katılım şartlarına ve sonuçlarına dair iletileri alabilmesi için önceden alınan ticari ileti onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır.

-Kampanyalardan haberdar olmak ve katılmak için ticari elektronik ileti tercihlerinizi mobil uygulamadan veya https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkinden düzenleyebilirsiniz.

- Belbim Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.