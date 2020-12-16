Koronavirüs salgınıyla birlikte HES kodu hayatlarımıza girdi. Toplu ulaşım araçları kullanırken, kamu kurumlarına ait binalara ya da AVM'lere girerken HES kodu talep ediliyor. Hayatımız her alanı için gerekli olan HES kodu, İstanbulkartlarla eşleştirilmeye başlandı. Peki, İstanbulkart ile HES kodunu eşleştirmeyen toplu taşıma kullanamayacak mı?

İstanbulkarta HES kodu nasıl okutturulur?

HES kodu Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya koyuldu. İçişleri Bakanlığı ise HES kodunu tüm toplu taşıma araçlarına binerken zorunlu kıldı. İstanbul’da ulaşım için kullanılan İstanbulkart için de HES kodu zorunluluğu geldi. Vatandaşların 15 Ocak 2021’e kadar HES kodlarıyla İstanbulkart’ını eşleştirmesi gerekiyor. HES kodu ile İstanbulkart'ını 15 Ocak'a kadar eşleştirmeyenler kartlarını kullanamayacak.

Eşleştirme işlemini yapmak için öncelikle HES kodu oluşturmanız gerekiyor. HES kodunu; Hayat Eve Sığar uygulamasından, e devletten ya da SMS ile alabilirsiniz. HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek alabilirsiniz.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HES kodu aldıktan sonra İstanbulkart internet sitesinden eşleştirme işlemini yapabilirsiniz.

Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ve HES kodunuz sorulacak. Tüm bilgilerinizi eksiksiz doldurduğunuzda eşleştirme işlemi tamamlanmış olacaktır.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HES Kodu Nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.