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Ekonomi İstanbulkart vize ücreti ne kadar? İstanbulkart vize işlemi nerede yapılır?
Ekonomi

İstanbulkart vize ücreti ne kadar? İstanbulkart vize işlemi nerede yapılır?

İstanbulkart vize ücreti güncel | İndirimli İstanbulkart kullananlar her yıl kartlarının güncelleme işlemini yapmak zorunda. İstanbulkart vizeleme işlemi yapacak olanlar zamlı ücretlerin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbulkart vize işlemi ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 14:49:00 -
İstanbulkart vize ücreti ne kadar? İstanbulkart vize işlemi nerede yapılır?

İstanbulkart kullananlar yılda bir kez vize işlemi yapmak zorunda. Peki, İstanbulkart vize işlemi ne zaman nasıl yapılır?

İstanbulkart vize ücreti ne kadar?

İndirimli İstanbulkart kullanan öğrenciler her yıl öğrenciliklerinin devam ettiğini bildirmek zorunda. Bu işleme vizeleme deniyor. İstanbulkart vize ücretlerine yüzde 160 zam yapıldı. 5 liraya yapılan vizeleme işlemi 13 TL’ye çıktı.

İstanbulkart vize işlemi nerede yapılır?

BELBİM AŞ şirket politikaları kapsamında İstanbulkart'ların yılda bir defa güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellemenin bir diğer adı 'vize işlemi'dir.

Kartın güncelleme işlemini son vize tarihinin 1 ay öncesi itibarıyla son vize tarihine dek gerçekleştirebilirsiniz.

Kartın son vize tarihinden evvel güncelleme işlemi yapılmazsa bloke olacaktır ya da tam tarifeye geçecektir.

Güncelleme tarihlerinde kent dışında bulunulması hâlinde kartın güncelleme hakkı 5 seneye kadar devam edecektir.

Vizeleme işlemi İstanbul genelinde bulunan Biletmatik cihazlarından, karta para yüklemesi yapan büfelerden ve İstanbulkart mobil uygulamasından yapılabiliyor.

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