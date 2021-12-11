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Ekonomi İstanbulkart ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart zamlandı mı?
Ekonomi

İstanbulkart ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart zamlandı mı?

İstanbulkart fiyatı ne oldu? İstanbullu vatandaşlar toplu ulaşımda ‘İstanbulkart’ ismi verilen ulaşım kartlarını kullanıyor. İndirimli kartları kullananlar ise her sene kartlarına vize işlemi yaptırmak zorunda. İstanbulkart vize işlemi yaptıracak olanlar söz konusu işleme ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, İstanbulkart vize işlemi ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 14:34:00 - 2021-12-11 14:47:41
İstanbulkart ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart zamlandı mı?

İstanbul’da başta toplu ulaşım olmak üzere pek çok alanda kullanılan İstanbulkart’larla ilgili zam haberi geldi. Peki, İstanbulkart’a ne kadar zam yapıldı?

İstanbulkart ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart zamlandı mı?

İndirimli İstanbulkart kullanan öğrenciler her yıl öğrenciliklerinin devam ettiğini bildirmek zorunda. Bu işleme vizeleme deniyor. İstanbulkart vize ücretlerine yüzde 160 zam yapıldı. 5 liraya yapılan vizeleme işlemi 13 TL’ye çıktı.

Vizeleme işlemi İstanbul genelinde bulunan Biletmatik cihazlarından, karta para yüklemesi yapan büfelerden ve İstanbulkart mobil uygulamasından yapılabiliyor.

İstanbulkart nedir?

İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbim tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartıdır. İstanbul'daki ulaşım araçlarında, tuvaletlerde, Hamidiye su otomatlarında, sosyal tesisler, yemek ve market alışverişleri için kullanılabilmektedir.

 

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