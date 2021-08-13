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Ekonomi İstanbulkart tam ne kadar 2021?
Ekonomi

İstanbulkart tam ne kadar 2021?

İETT, toplu ulaşıma zam yaptığını duyurdu. İETT tarafından açıklanan zam kararı ile birlikte İstanbulkart tam fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, İstanbulkart tam ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-13 20:14:00 -
İstanbulkart tam ne kadar 2021?

Türkiye’de her şehrin kendine ait yolcu kartı bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde geçerli olan yolcu kartı ise İstanbulkart olarak bilinir. İETT zam duyurusundan sonra vatandaşlar, yeni İstanbulkart ücretini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

İstanbulkart tam ne kadar 2021?

İstanbul kart bilet ücretlerine yapılan zam ile birlikte metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma da değişiklik yaşandı. Buna göre Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye çıktı.

 

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