İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce çıkarılan zam kararının ardından İstanbul’da oturan kişiler tarafından otobüs, metro, metrobüs öğrenci ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtına çevrildi. İşte merak edilen haberin devamı…

İstanbulkart öğrenci kaç para 2021?

İstanbul kart bilet ücretlerine yapılan zam ile birlikte metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma da değişiklik yaşandı. Buna göre Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.