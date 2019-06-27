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İstanbulkart nerelerde kullanılır?

İstanbullu vatandaşların ulaşımda kullandığı istanbulkart nereden alınıyor? Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık metropolü olan İstanbul'da şehiriçi ulaşımda kullanılan "İstanbulkart" nereden alınır? Başvuru yerleri nerelerdir? İstanbulkart fiyatı ne kadar?

27 Haziran 2019 Perşembe 18:52
İstanbulkart nerelerde kullanılır?

İstanbullu vatandaşların ulaşımda kullandığı istanbulkart nereden alınıyor? Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık metropolü olan İstanbul'da şehiriçi ulaşımda kullanılan "İstanbulkart" nereden alınır? Başvuru yerleri nerelerdir? İstanbulkart fiyatı ne kadar?

Ayrıca iş yerinizde ya da internetin olduğu herhangi bir yerden, Mavi kart, indirimli kart, ücretsiz kartlar, öğrenci kartları gibi İETT kartlarına online başvuru yapabilmek için İETT resmi internet sitesine girebilirsiniz. 

İETT İSTANBULKART BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulkart nerelerde kullanılır?

İstanbulkart, İstanbul genelinde hizmet veren 6.000 otobüs, 81 metro istasyonu, 43 metrobüs istasyonu, 66 deniz taşımacılığı istasyonu, 3 teleferik istasyonu, 52 tramvay istasyonu, 136 şehir tuvaleti olmak üzere toplam 9.088 noktada, 26 üye iş yerinde ve İSPARK’larda elektronik para kartı olarak kullanılmaktadır.

RAYLI SİSTEM İŞLETMELERİ

TCDD
METRO İSTANBUL A.Ş.

DENİZ ULAŞIMI İŞLETMELERİ

İDO A.Ş.
TURYOL S.S.TURİZM&YOLCU DENİZ TAŞIYICILAR KOOP.
DENTUR AVRASYA-AVRASYA DENİZ TAŞ.TUR.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
S.S. MAVİ MARMARA DEN. YOL TURZ. MOT. TAŞIY.KOOP.
İBB TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEHİR HATLARI)

OTOBÜS İŞLETMELERİ

İETT
OTOBÜS A.Ş.
ÖZULAŞ TOPLU TAŞIMA. VE TİC. A.Ş.
ÖZTAŞ ULAŞIM İNŞ. PETROL TURİZM SAN.TİC.A.Ş.
KENTİÇİ İSTANBUL KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ TAŞIMA HİZMETLERİ A.Ş.
İSTANBUL HALK ULAŞIM SAN.TİC. A.Ş.
YENİ İSTANBUL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş.
İSTANBUL ÇİFT KATLI ÖZEL HALK OTOB.YARD.VE DAY. DERN.İKT.İŞL.
MAVİ MARMARA ULAŞ.TUR.PETR.OTOMOTİV A.Ş.
ÖZEL OTOBÜS İŞLETMECİLERİ
ALİ ÖZACAR
DURSUN VELİOĞLU
KASIM KURNAZ VE ORTAĞI FEZİYE ŞAHİN
MEHMET ŞİRİN VARIŞLI
NECMİ ÇATALKAYA
ÖZGÜN OTOMOTİV TURİZM VE TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.
REMZİYE DEMİREL
ÇINAR TAŞ PET. İNŞ. GIDA DAN. TİC. LTD.ŞTİ.
GÜNAYDIN ÇİMEN ADİ ORTAKLIĞI
İSPARK A.Ş. (otoparklarda)
SAĞLIK A.Ş. (tuvaletlerde)

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:52
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