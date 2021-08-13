İETT, toplu taşıma araçlarına zam yaptı. İETT tarafından açıklanan zam kararı ile birlikte 2021 otobüs, metrobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma aracı fiyatlarında da değişiklik yaşandı. İstanbulkart kullanıcıları yeni toplu taşıma ücretlerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbulkart ne kadar oldu 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına % 15 zam yaptı. Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.