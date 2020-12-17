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Yaşam İstanbulkart HES kodu yükle
Yaşam

İstanbulkart HES kodu yükle

İstanbulkart HES kodu al | Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu bulunuyor. İstanbulkart kullanan vatandaşların HES kodu ve kart numaralarını eşleştirmeleri gerekiyor. Peki, İstanbulkart’a HES kodu nasıl tanımlanır? | İstanbulkart HES kodu eşleştir? | Hes kodu yükle İstanbulkart | İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:07:00 -
İstanbulkart HES kodu yükle

İstanbulkart HES kodu eşleştirme ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ulaşımdan, kapalı mekanlara girişe kadar pek çok alanda HES kodu uygulaması zorunlu hale geldi. İstanbul’da da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Uzun zamandır HES kodu ile İstanbulkart’ın nasıl ne zaman eşleştirileceği merak ediliyordu. Peki, İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir?

İstanbulkart HES kodu yükle

İstanbulkart HES kodu yükleme ekranı | İstanbulkart kullanan vatandaşların 15 Ocak 2021’e kadar eşleştirme işlemini yapması gerekiyor. Bu tarihler arasında eşleştirme yapılmazsa İstanbulkart’lar kullanılamayacak. Bu sebeple vatandaşlar bu işlemi nereden yapmaları gerektiğini araştırıyor.

İstanbulkart eşleştirme işlemi için öncelikle HES kodu almanız gerekiyor. HES kodu aldıktan sonra İstanbulkart internet sitesinde gerekli bilgileri doldurarak işlemini tamamlıyorsunuz.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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