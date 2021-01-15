İstanbulkart HES kodu eşleştirmede süre uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. İstanbulkart’larına HES kodu ile eşleştirilme yapmayanlar İstanbul’da toplu taşımayı kullanamayacak. 15 Ocak İstanbulkart HES kodu eşleştirmede son gündü. İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre dün dolmasına rağmen bugün de İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

İstanbulkart HES kodu eşleştirmede süre uzatılacak mı?

İstanbulkart HES kodu eşleştirmek için kuyrukta bekleyen Mine Acar "Bugün son gün sırada bekliyorum. Gün olarak uzatabilirler biraz daha. Çoğu yaptırmayan var. Toplu taşımaya kullanamayacağız yoksa." diye konuştu. İstanbulkart HES kodu eşleştirmede sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı İstanbulkart HES kodu eşleşmesi yapacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu toplu ulaşımda bugün başlayan HES kodu zorunluluğu ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına İstanbulkart kullanımına ilişkin ise, “Malum kısıtlılık dönemindeyiz. Bunun ne kadar süreceği konusunda da hiçbirimizin net bir bilgisi yok. Olamaz da çünkü bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Burada muhtemeldir ki bir açıklama daha gerekiyor. Buna çalışıyordur pandemi kurulu, hıfzıssıhha kurulu. Nedir? Belli çalışma zorunluluğu olan insanların özel bir belge ile bize başvurmaları halinde burada bir tolerans sağlanabilir.” demişti.