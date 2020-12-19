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Yaşam İstanbulkart HES kodu eşleştir | İstanbulkart HES yükle
Yaşam

İstanbulkart HES kodu eşleştir | İstanbulkart HES yükle

İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir? | Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok yere giriş için HES kodu istenmeye başladı. Toplu ulaşımda da HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bu sebeple vatandaşlar kullandıkları İstanbulkart ile HES kodlarını eşleştirmeleri gerekiyor. Peki, İstanbulkart'a nasıl HES kodu yüklenir? | HES kodu İstanbulkart eşleştir? | İstanbulkart’a Hes nasıl yüklenecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:58:00 -
İstanbulkart HES kodu eşleştir | İstanbulkart HES yükle

İstanbul’da toplu ulaşım kullananlar İstanbulkart kullanıyor. Ulaşıma Hes kodu zorunluluğu getirildiği için vatandaşların İstanbulkartlarıyla HES kodlarını eşleştirmeleri gerekiyor. Peki, HES kodu ile İstanbulkart nasıl eşleştirilir?

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

İstanbulkart HES kodu eşleştir | İstanbulkart HES yükle

Vatandaşlar Hes kodlarıyla İstanbulkartlarını 15 Ocak 2021’e kadar eşleştirmek zorunda. Aksi takdirde vatandaşlar İstanbulkartlarını kullanamayacak. İstanbulkart ve HES kodu birleştirme işlemini online olarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

Ancak eşleştirme işleminden önce HES kodu almanız gerekiyor. Daha sonra İstanbulkart web sitesi üzerinden işleminizi yapabilirsiniz. Hes kodu, İstanbulkart numarası ve kişisel bilgilerinizi sisteme girerek eşleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E devlet Hes kodu al | HES kodu ne işi yarar?
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Yaşam

E devlet Hes kodu al | HES kodu ne işi yarar?

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