İstanbul’da toplu ulaşım kullananlar İstanbulkart kullanıyor. Ulaşıma Hes kodu zorunluluğu getirildiği için vatandaşların İstanbulkartlarıyla HES kodlarını eşleştirmeleri gerekiyor. Peki, HES kodu ile İstanbulkart nasıl eşleştirilir?

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

İstanbulkart HES kodu eşleştir | İstanbulkart HES yükle

Vatandaşlar Hes kodlarıyla İstanbulkartlarını 15 Ocak 2021’e kadar eşleştirmek zorunda. Aksi takdirde vatandaşlar İstanbulkartlarını kullanamayacak. İstanbulkart ve HES kodu birleştirme işlemini online olarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

Ancak eşleştirme işleminden önce HES kodu almanız gerekiyor. Daha sonra İstanbulkart web sitesi üzerinden işleminizi yapabilirsiniz. Hes kodu, İstanbulkart numarası ve kişisel bilgilerinizi sisteme girerek eşleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

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