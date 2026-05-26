İstanbul’dan yola çıkan kadın hakim kazada ağır yaralandı! Durumu ciddi…

Kurban Bayramı tatili nedeniyle görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Hatay'a doğru yola çıkan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hakimi Sibel Denizoğlu, Niğde–Aksaray otoyolunda Adana yakınlarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti. Kaza sırasında kızı ve oğlunun da araçta olduğu öğrenilen Denizoğlu, bariyerlere savrularak büyük hasar alan araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Kaburgalarında kırıklar oluştuğu öğrenilen hakim Denizoğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Başkent Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İSTANBUL'A SEVK EDİLECEK

Yargı çevrelerinden edinilen bilgilere göre sağlık durumu ciddiyetini koruyan hakim Sibel Denizoğlu’nun, ameliyata alınması ve tedavisinin İstanbul’da sürdürülmesi amacıyla ambulansla İstanbul’a sevk edilmesinin planlandığı belirtildi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Şahin ile Adalet Bakanlığı’nın, hakim Sibel Denizoğlu’nun İstanbul’a transfer süreci için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi.