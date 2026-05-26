Sağlık Dövmeyi işaret sandı, sağlıklı bağırsağı kesti!
Galler’in kuzeyindeki sağlık hizmetlerini yürüten Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulu tarafından yayımlanan resmi bir rapor, tıp dünyasında infial yaratan akılalmaz bir skandalı gözler önüne serdi. Raporda yer alan korkunç detaylara göre, ismi açıklanmayan bir kanser hastasının operasyonu sırasında cerrah, hayatı bir hataya imza attı. Hastanın vücudundaki bir dövmeyi tümörün konumunu gösteren bir işaret olarak değerlendiren cerrah, kanserli dokuya dokunmazken, talihsiz hastanın sağlıklı bağırsağından büyük bir bölümü ameliyatla dışarı çıkardı.

Galler'in kuzeyindeki Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan resmi bir rapor, tıp dünyasında eşine az rastlanır bir skandalı ortaya çıkardı.

Rapora göre, bir kanser hastasının ameliyatı sırasında cerrah, hastanın vücudundaki dövmeyi tümörün bulunduğu nokta olarak yorumladı. Yapılan bu inanılmaz hata, hastanın kanserli bölge yerine sağlıklı bağırsağının alınmasıyla sonuçlandı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: Bu durum cerrahın, içinde kanser hücresi bulunmayan, tamamen sağlıklı bir bağırsak segmentini çıkarmasına neden oldu. Hatanın fark edilmesinin ardından hastanın, sonraki cerrahi müdahalelere hazırlanması amacıyla yeni tetkik ve inceleme süreçleri başlatıldı.

