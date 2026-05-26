Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesi belli oldu! İşte o isimler
Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun PM listesi de netleşmeye başladı. İşte listedeki o isimler…
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada verdiği karar sonrası, parti içinde gerilim devam ediyor.
Öte yandan görev koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM listesinde yer alan isimleri de belli oldu. tv100’un yayınladığı listede dikkat çeken isimler yer alıyor.
İşte listede yer alan isimler:
1. Kemal Kılıçdaroğlu
2. Fethi Açıkel
3. Veli Ağbaba
4. Umut Akdoğan
5. Gamze Akkuş İlgezdi
6. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
7. Ednan Arslan
8. Erbil Aydınlık
9. Turan Aydoğan
10. Aysu Bankoğlu
11. Nevaf Bilek
12. Cemal Canpolat
13. Devrim Barış Çelik
14. Ayşe Eser Danışoğlu
15. Deniz Demir
16. Adnan Demirci
17. Semra Dinçer
18. Zeynel Emre
19. Yunus Emre
20. Alirıza Erbay
21. Gürsel Erol
22. Gökçe Gökçen
23. Mehmet Akif Hamzaçebi
24. Neslihan Hancıoğlu
25. Özgür Karabat
26. Ulaş Karasu
27. Yıldırım Kaya
28. Sevgi Kılıç
29. Bülent Kuşoğlu
30. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
31. Aylin Nazlıaka
32. Hakkı Suha Okay
33. Faik Öztrak
34. Ali Öztunç
35. Oğuz Kaan Salıcı
36. Necdet Saraç
37. Müslim Sarı
38. Orhan Sarıbal
39. Selin Sayek Böke
40. Yaşar Seyman
41. Burhan Şenatalar
42. Berhan Şimşek
43. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
44. Tahsin Tarhan
45. Gamze Taşcier
46. Yüksel Taşkın
47. Bülent Tezcan
48. Erdoğan Toprak
49. Seyit Torun
50. Mehmet Tüm
51. Ahmet Hakan Uyanık
52. Hasan Efe Uyar
53. Pınar Uzun
54. Aylin Yaman
55. Hüseyin Yaşar
56. Emre Yılmaz
57. Gökhan Zeybek
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ
Uğur Bayraktutan
Ahmet Ersen Özsoy
Sezgin Kaya
Süleyman Bülbül
Gülsüm Filorinalı
Mahir Polat
Cem Artantaş
Saniye Barut
Garip Erdoğan
Doğuşcan Aydın Aygün
Mustafa Serdar Soydan
Bülent Maraklı
Gülşah Deniz Atalar
Ebru Okay
Gonca Yelda Orhan
PARTİ MECLİSİ ASIL
Faik Öztrak
Bülent Kuşoğlu
Ali Öztunç
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Oğuz Kaan Salıcı
Onursal Adıgüzel
Umut Akdoğan
Deniz Demir
Gürsel Erol
Erdoğan Toprak
Selin Sayek Böke
Veli Ağbaba
Ahmet Akın
Hakkı Suha Okay
Ednan Arslan
Gamze Akkuş İlgezdi
Zeynel Emre
Murat Emir
Tekin Bingöl
Ulaş Karasu
Gamze Taşcier
Gökhan Zeybek
Bülent Tezcan
Orhan Sarıbal
Seyit Torun
Tahsin Tarhan
Özgür Karabat
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Gaye Usluer
Muharrem Erkek
Gökhan Günaydın
Eren Erdem
Hasan Baltacı
Devrim Barış Çelik
Gülizar Biçer Karaca
Nevaf Bilek
Müslim Sarı
Ali Mahir Başarır
Aysu Bankoğlu
Yaşar Seyman
Candan Yüceer
Aylin Nazlıaka
Pınar Uzun
Ayça Taşkent
Sevgi Kılıç
Erbil Aydınlık
Gökçe Gökçen
Ahmet Hakan Uyanık
Neslihan Hancıoğlu
Semra Dinçer
Gizem Özcan
Hasan Efe Uyar
PARTİ MECLİSİ YEDEK
Emre Yılmaz
Mehmet Akif Hamzaçebi
Turan Aydoğan
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mehmet Tüm
Cemal Canpolat
Hakkı Akalın
Hüseyin Yaşar
Mehmet Ali Çelebi
Ahmet Kaya
Aykut Erdoğdu
Necdet Saraç
Berhan Şimşek
Yıldırım Kaya
Adnan Demirci