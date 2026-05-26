Gündem Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesi belli oldu! İşte o isimler
Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesi belli oldu! İşte o isimler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi listesi belli oldu! İşte o isimler

Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun PM listesi de netleşmeye başladı. İşte listedeki o isimler…

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada verdiği karar sonrası, parti içinde gerilim devam ediyor.

Öte yandan görev koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM listesinde yer alan isimleri de belli oldu. tv100’un yayınladığı listede dikkat çeken isimler yer alıyor.

İşte listede yer alan isimler:

1. Kemal Kılıçdaroğlu

2. Fethi Açıkel

3. Veli Ağbaba

4. Umut Akdoğan

5. Gamze Akkuş İlgezdi

6. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

7. Ednan Arslan

8. Erbil Aydınlık

9. Turan Aydoğan

10. Aysu Bankoğlu

11. Nevaf Bilek

12. Cemal Canpolat

13. Devrim Barış Çelik

14. Ayşe Eser Danışoğlu

15. Deniz Demir

16. Adnan Demirci

17. Semra Dinçer

18. Zeynel Emre

19. Yunus Emre

20. Alirıza Erbay

21. Gürsel Erol

22. Gökçe Gökçen

23. Mehmet Akif Hamzaçebi

24. Neslihan Hancıoğlu

25. Özgür Karabat

26. Ulaş Karasu

27. Yıldırım Kaya

28. Sevgi Kılıç

29. Bülent Kuşoğlu

30. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

31. Aylin Nazlıaka

32. Hakkı Suha Okay

33. Faik Öztrak

34. Ali Öztunç

35. Oğuz Kaan Salıcı

36. Necdet Saraç

37. Müslim Sarı

38. Orhan Sarıbal

39. Selin Sayek Böke

40. Yaşar Seyman

41. Burhan Şenatalar

42. Berhan Şimşek

43. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

44. Tahsin Tarhan

45. Gamze Taşcier

46. Yüksel Taşkın

47. Bülent Tezcan

48. Erdoğan Toprak

49. Seyit Torun

50. Mehmet Tüm

51. Ahmet Hakan Uyanık

52. Hasan Efe Uyar

53. Pınar Uzun

54. Aylin Yaman

55. Hüseyin Yaşar

56. Emre Yılmaz

57. Gökhan Zeybek

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

Uğur Bayraktutan

Ahmet Ersen Özsoy

Sezgin Kaya

Süleyman Bülbül

Gülsüm Filorinalı

Mahir Polat

Cem Artantaş

Saniye Barut

Garip Erdoğan

Doğuşcan Aydın Aygün

Mustafa Serdar Soydan

Bülent Maraklı

Gülşah Deniz Atalar

Ebru Okay

Gonca Yelda Orhan

PARTİ MECLİSİ ASIL

Faik Öztrak

Bülent Kuşoğlu

Ali Öztunç

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Oğuz Kaan Salıcı

Onursal Adıgüzel

Umut Akdoğan

Deniz Demir

Gürsel Erol

Erdoğan Toprak

Selin Sayek Böke

Veli Ağbaba

Ahmet Akın

Hakkı Suha Okay

Ednan Arslan

Gamze Akkuş İlgezdi

Zeynel Emre

Murat Emir

Tekin Bingöl

Ulaş Karasu

Gamze Taşcier

Gökhan Zeybek

Bülent Tezcan

Orhan Sarıbal

Seyit Torun

Tahsin Tarhan

Özgür Karabat

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Gaye Usluer

Muharrem Erkek

Gökhan Günaydın

Eren Erdem

Hasan Baltacı

Devrim Barış Çelik

Gülizar Biçer Karaca

Nevaf Bilek

Müslim Sarı

Ali Mahir Başarır

Aysu Bankoğlu

Yaşar Seyman

Candan Yüceer

Aylin Nazlıaka

Pınar Uzun

Ayça Taşkent

Sevgi Kılıç

Erbil Aydınlık

Gökçe Gökçen

Ahmet Hakan Uyanık

Neslihan Hancıoğlu

Semra Dinçer

Gizem Özcan

Hasan Efe Uyar

PARTİ MECLİSİ YEDEK

Emre Yılmaz

Mehmet Akif Hamzaçebi

Turan Aydoğan

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Mehmet Tüm

Cemal Canpolat

Hakkı Akalın

Hüseyin Yaşar

Mehmet Ali Çelebi

Ahmet Kaya

Aykut Erdoğdu

Necdet Saraç

Berhan Şimşek

Yıldırım Kaya

Adnan Demirci

