Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunları yer aldı.

Ailelerin görüşme sonrası yayımladığı yazılı açıklamadan: "27 Mayıs 1960 müdahalesinin yıl dönümü sebebiyle, Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamlarının aile temsilcileri olarak ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyuyoruz" denildi.

1960 darebesinde ne oldu?

27 Mayıs 1960'ta Türkiye Cumhuriyeti darbeyle tanıştı. Emir komuta zinciri dışında, 37 düşük rütbeli subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi meşru iktidarı devirdi. Anayasa feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı, vesayet odakları oluşturuldu.

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. İlk darbenin yıllarca süren büyük ekonomik ve siyasi bedelleri oldu.

Demokrasiye ilk darbe, 27 Mayıs 1960 sabahı radyodan gelen bir anonsla duyuruldu. Darbenin, demokratik siyasi kültüre, ekonomiye, toplumsal kutuplaşmaya kadar çok boyutlu etkileri oldu.