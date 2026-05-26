  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Üniversiteler Bizim Ama Dünya Görüşü Bizim Değil” Bir belediyeye daha operasyon: Gözaltılar var Özgür Özel'e bir şok daha! Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp... Trump’tan Müslüman ülkelere “İbrahim Anlaşmaları” dayatması! Türkiye bunun neresinde? Carrefour İsrail'in Gazze'deki soykırımına böyle destek olmuş! Caminin önünde çıplak bikini reklamı! Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı! 26 Mayıs 1883: Abdülkadir el-Cezairî'nin vefatı (Cezayirli Mücahid Lider) İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama Ateşkes yalan oldu! Katil sürüsü 70'ten fazla hedefi vurdu!
Siyaset Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının aileleriyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nda bir araya geldi. Görüşme sonrası ünlü siyasilerin aileleri tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunları yer aldı.

 Ailelerin görüşme sonrası yayımladığı yazılı açıklamadan: "27 Mayıs 1960 müdahalesinin yıl dönümü sebebiyle, Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamlarının aile temsilcileri olarak ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyuyoruz" denildi.

 1960 darebesinde ne oldu?

27 Mayıs 1960'ta Türkiye Cumhuriyeti darbeyle tanıştı. Emir komuta zinciri dışında, 37 düşük rütbeli subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi meşru iktidarı devirdi. Anayasa feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı, vesayet odakları oluşturuldu.

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. İlk darbenin yıllarca süren büyük ekonomik ve siyasi bedelleri oldu.

Demokrasiye ilk darbe, 27 Mayıs 1960 sabahı radyodan gelen bir anonsla duyuruldu. Darbenin, demokratik siyasi kültüre, ekonomiye, toplumsal kutuplaşmaya kadar çok boyutlu etkileri oldu.

Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!
Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!

Dünya

Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!

Hollanda'dan Tel Aviv'e ağır darbe! Yasa dışı yerleşimlerin ticareti resmen yasaklandı!
Hollanda'dan Tel Aviv'e ağır darbe! Yasa dışı yerleşimlerin ticareti resmen yasaklandı!

Gündem

Hollanda'dan Tel Aviv'e ağır darbe! Yasa dışı yerleşimlerin ticareti resmen yasaklandı!

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Fonlanmış medyanın ahlaksızlığı "Saray darbesi değil, CHP içi kavga"
Fonlanmış medyanın ahlaksızlığı “Saray darbesi değil, CHP içi kavga”

Gündem

Fonlanmış medyanın ahlaksızlığı “Saray darbesi değil, CHP içi kavga”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23