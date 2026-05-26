İstanbul’da kaçak kurbanlık operasyonu! Sürücülere toplam 626 bin lirayı aşan ceza kesildi
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi kaçak hayvan sevkiyatına yönelik denetimler artırıldı. TEM Otoyolu Kavacık katılımında gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda kamyonet durdurularak kontrol edildi. Yapılan incelemelerde usulsüz şekilde taşındığı belirlenen 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan muhafaza altına alınırken, sürücülere toplam 626 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. El konulan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 18-26 Mayıs tarihlerinde TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında kaçak kurbanlık hayvan taşımacılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, kamyonet sürücüleri durdurularak, araçlar kontrol edildi. Kontrollerde görülen 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan muhafaza altına alındı.
Sürücülere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 lira para cezası uygulandı.
Muhafaza altına alınan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, denetimlerin sürdüğü bildirildi.