Avrupa’ya sıçrayan tehdit: İki kişide şüpheli virüs belirtisi

Uganda’nın Bulgarograsso ve Lurate Caccivio bölgelerinden gelen İtalyan vatandaşlarının, Doğu Afrika’da yaklaşık üç ay boyunca insani yardım faaliyetlerinde bulunduğu, ardından ülkelerine döndükleri bildirildi. Aynı ailelerden yedi kişinin seyahat ettiği, ancak yalnızca iki kişide semptomların ortaya çıktığı aktarıldı.

Şüpheli vakalar, yüksek riskli enfeksiyon hastalıklarında uzmanlaşmış Milano’daki Sacco Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadın hastanın durumunun yakından izlendiğini ve yoğun bakım ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Lombardiya Bölge Sağlık Bakanı Guido Bertolaso, yaptığı açıklamada, “İki farklı aileden toplam yedi İtalyan vatandaşı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda sınırına yakın bir bölgeden döndü. Gönüllü insani yardım çalışmaları kapsamında üç ay bölgede kaldılar. Dönüş sonrası iki kişide yüksek ateş, kusma, ishal ve hafif nörolojik belirtiler görüldü” ifadelerini kullandı.

Bertolaso, Ebola tanısının henüz doğrulanmadığını, test sonuçlarının beklenmekte olduğunu ve “sonuçların negatif çıkmasını umduklarını” belirtti.

ALTERNATİF İHTİMAL: SITMA

Uzmanlar, belirtilerin yalnızca Ebola ile sınırlı olmadığını, özellikle beyin sıtması gibi tropikal hastalıkların da benzer tablo oluşturabileceğini ifade ediyor. Ancak bölgenin yüksek riskli epidemiyolojik yapısı nedeniyle tüm acil protokollerin devreye alındığı bildirildi.

AFRİKA’DA SALGIN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Söz konusu şüpheli vakalar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da devam eden Ebola salgınıyla aynı döneme denk geldi.

Uganda’da yeni vakalarla birlikte toplam sayı 7’ye yükselirken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’tan bu yana yaklaşık 1000 şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının “ciddi bir halk sağlığı riski” oluşturduğunu ve müdahale kapasitesinin bazı bölgelerde yetersiz kaldığını açıklamıştı.