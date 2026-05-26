Provokatör Özgür vandallığı İzmir’e taşıdı! Yine hukuk tanımamazlık yine taşkınlık

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verilen "mutlak butlan" kararı sonrası hukuki meşruiyetini tamamen kaybeden ancak buna rağmen koltuğu terk etmeyip genel merkezi işgal edip daha sonra tahliye edilen Özgür Özel, provokasyonlarına İzmir sokaklarında yapmaya devam ediyor...

Yargı kararlarını hiçe sayarak yandaşlarını sokağa dökmeye çalışan Özel’in İzmir buluşması öncesinde devletin kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı. İzmir Valiliği’nin güvenlik gerekçesiyle geniş katılımlı organizasyonlar için Gündoğdu Meydanı’nı işaret etmesine ve Cumhuriyet Meydanı için izin vermemesine rağmen, CHP yönetimi bir kez daha kanun tanımaz bir tavır sergiledi.

ÖZGÜR YANLISI VANDALLAR POLİSE SAVAŞ AÇTI!

Valilik kararını çiğneyerek yasaklı alanda izinsiz gösteri yapmakta ısrar eden provokatörler, bölgede güvenliği sağlamakla görevli polis ekiplerine adeta savaş açtı.

Kanun dışı toplanmaya müdahale eden güvenlik güçlerine, TOMA’lara ve polis araçlarına tekmelerle saldıran vandal gruplar, İzmir’in göbeğinde terör estirdi. Kamu düzenini bozmak ve yargı kararının üzerini örtmek için "bayramlaşma" kılıfı altında kaos planlayan Özgür Özel ve peşindeki taşkın gruplara karşı emniyet güçleri su ve biber gazıyla müdahale ederek barikatları aşmaya çalışan vandalları püskürttü.

Devletin hukukuna ve kolluk kuvvetlerine saldıran provokatörlerin İzmir’i karıştırma girişimi, emniyetin kararlı duruşuyla engellenmeye çalışılıyor.