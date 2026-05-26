Çinli milyarderi zehirleyerek öldüren çalışanı idam edildi

Şanghay’da en çok "Game of Thrones: Winter Is Coming" strateji oyunuyla tanınan Yoozoo Games şirketinin kurucusu Lin'in ölümü, Çin ve dünya oyun endüstrisini şoke etmişti. Lin, 2018'de bilim kurgu serisiyle ilgili projeleri yönetmek üzere kurulan Three-Body Universe adlı yan kuruluşun başına Xu Yao'yu getirmişti. Ancak Lin'in 2020'de işletme faaliyetlerinin başına diğer yöneticileri getirmeye karar vermesiyle ikilinin arası bozulmuş, Xu, zehirli maddeleri hap haline getirip yemeğine katarak Lin'i zehirlemişti. Lin, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye başvurmuş, 25 Aralık 2020'de 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Lin'in hastaneye kaldırılmasından günler sonra Xu gözaltına alınmıştı. Xu 2024 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

1.3 MİLYAR DOLAR SERVETİ VARDI

Lin'in o dönemde yaklaşık 1.3 milyar dolar net servete sahip olduğu tahmin ediliyordu.

Lin’in şirketinden yapılan açıklamada, "Adalet nihayet yerini buldu. Lin'in vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ve ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Onunla birlikte mücadele eden meslektaşları olarak şirketin tüm üyeleri, yargı sürecinin tarafsızlığından dolayı minnettardır" ifadeleri kullanıldı.

