Sosyal medyada damga vuran sokak röportajı: İmamoğlu en büyük hırsız!

CHP’nin şaibeli kurultayı sonrası mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olurken bu durum CHP’nin kalesi olarak bilinen İstanbul Kadıköy’de vatandaşlara soruldu. Bir çok kişi Kemal Kılıçdaroğlu hainlikle suçlarken bir vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

TÜRKİYE’NİN EN TEHLİKELİ ADAMI

Sol partili olmadığını belirten vatandaş “Kemal Kılıçdaroğlu kişilik olarak düzgün bir adam. O gittikten sonra CHP hırsızlıktan başka bir olayla anılmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu başta kalsa bu hırsızların önünü hiçbir zaman açmazdı. Ekrem İmamoğlu gelmiş geçmiş en tehlikeli adam. En büyük hırsız o. Ben hiçbir zaman sol partiye oy vermedim ama Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veririm. Düzgün adam, dürüst adam. Şerefli adam. Ben CHP’ye hiç oy vermedim ama CHP gibi büyük bir parti hiçbir zaman böyle hırsızlıklarla anılmadı. Ondan sonra Ak Parti’yi suçluyorlar. Sen böyle şeyler yaparsan tabi ki Ak Parti alır başını gider” dedi. Vatandaşın bu sözleri kısa sürede gündem oldu.