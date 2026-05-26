Hacı adaylarından Arafat’ta dua: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş yaptırdı

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 14.00'ten itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti.

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "Nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslere yapıştırıldı.

Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler, Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü.

İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dualar etti.

Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, klimalı yüksek çadırlarda kalıyor.

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI AGUŞ VAKFE DUASI YAPTI

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türk hacı adayları ile birlikte Arafat'ta Vakfe duası etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Arafat'ta 85 bin hacı adayı ile birlikte vakfe duası yaparak, Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının huzuru için dua etti. Dua sırasında "Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi; Ey alemlerin Rabbi!" diyerek, tanrısal bir şefaat talebinde bulundu. Arpaguş, duasında Allah’tan yardım dileyerek, "Günahlarımızı affeyle ya Rabbi" ifadesini kullandı.

Ülkemiz ve İslam İçin Dua

Arpaguş, Türkiye için de dualar etti ve "Ya Rabbi! Ülkemizi adalet ve huzurun yurdu eyle" diyerek, ülkenin iyilik medeniyetinin temsilcisi olmasını talep etti. Ayrıca, İslam onuru, kardeşlik hukuku ve adalet şuurunun yeniden tesis edilmesini istedi. "Allah’ım! Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle" şeklinde daha birçok talepte bulundu.

Filistin ve Mescid-i Aksa İçin Özel Dua

Arpaguş, özellikle Filistin'deki Mescid-i Aksa için de dua etti. "Ya Rabbi! Filistin’de, Mescid-i Aksa’da yıllardır dinmeyen acıları dindir" diyerek, savaşın yaşandığı coğrafyalara merhamet gönderilmesini istedi. "Savaşın yerini kardeşliğe, korkunun yerini güvene tebdil eyle" diyerek, insanlık için barış çağrısında bulundu.

Zalimlere Karşı Dua

Diyanet İşleri Başkanı, merhamet damarları kurumuş zalimlere fırsat verilmemesini talep ederken, "Onların elini bağla, dilini sustur" ifadelerini kullandı. İslam’a ve Müslümanlara yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, "Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe kavuştur" dedi.

Vatan için Dualar

Arpaguş, "Aziz vatanımızı; dahili ve harici tuzaklardan sen muhafaza eyle Allah’ım" diyerek, ülkenin huzuru ve güvenliği için dua etti. Devlet erkanına sağlık ve afiyet dilerken, orduların her zaman galip gelmesini temenni etti. "Ezan-ı Muhammed’i dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden, istiklalini ilelebet baki eyle" ifadeleriyle vatanseverliğini dile getirdi.

Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere 7'şer taş daha atılacak.