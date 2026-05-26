Mutlak butlan değil parti kökten kapatılmıştı! Özgür’e ders gibi Erbakan hatırlatması

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran o tarihi videoda, milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ülkenin Başbakanı olduğu dönemde partisi Refah Partisi'nin kökten kapatılmasına rağmen sergilediği devlet adamlığı duruşu gözler önüne serildi.

Erbakan Hoca, o dönem haksız ve hukuksuz şekilde partisi tamamen kapatıldığı halde bugünkü CHP'liler gibi sokakları provoke etmek yerine, taraftarlarını ve parti tabanını tam bir sükunete davet etmişti. Hukukun üstünlüğüne işaret ederek "Bu karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır" diyen Erbakan, devletin ve yargının kararına karşı asil bir duruş sergilemişti.