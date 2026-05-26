Özgür Özel, Kemal Kılıdaroğlu’na çağrı yaptı! Bayram sonrasını işaret etti

İşte Özgür Özel'in İzmir’de yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle

"Buradan Kemal Bey'e sesleniyorum. İzmir'den sesleniyorum; gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta içindeki pazar günü 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsan ben adayım, yarışacağım. Eğer seçimi benden başka kazanan olursa elini kaldırmayı bırak elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.

Bu partinin ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Orada seçilen genel başkanı tüm Türkiye kabul edecek.

Kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım. 2 milyon CHP'linin seçtiği genel başkanla iktidara yürüyelim. Bu partiye kötülük yapmayın. Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmaya girmem. Hiçbir arkadaşımı satmam ben bu yoldan dönmem."