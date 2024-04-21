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Yaşam İstanbul'dan Uludağ manzarası böyle izlendi!
Yaşam

İstanbul'dan Uludağ manzarası böyle izlendi!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:30:00 -

İstanbul'da hava kalitesinin artmasıyla birlikte megakentten Uludağ görüldü.

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ görüldü.

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, Kartal’da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa’da bulunan Uludağ Kartal’dan görüldü. 

3 şehir tek karede

Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.

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