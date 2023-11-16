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Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı

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Gündem İstanbul’dan sonra şimdi İzmir’de: Raydan çıktı
Gündem

İstanbul’dan sonra şimdi İzmir’de: Raydan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 15:26:00 -
İstanbul’dan sonra şimdi İzmir’de: Raydan çıktı

İzmir’de seyir halindeki metro raydan çıkıp istasyon duvarına çarptı.Kazada 3 kişi hafif yaralandı, metro aracı ve istasyonda ise hasar meydana geldi.

 


Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da meydana gelen toplu ulaşım arızaları ve kazaları şimdi de İzmir'de Tunç Soyer'in yönetiminde meydana geliyor.

İzmir’de seyir halindeki metro raydan çıkıp istasyon duvarına çarptı.Kazada 3 kişi hafif yaralandı, metro aracı ve istasyonda ise hasar meydana geldi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bornova Sanayi Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı istasyona girdiği sırada raydan çıkıp duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyondaki ve vagonlardaki yolcular panik yaşadı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralandıkları belirtilen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yolcular tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SEFERLER TEK HATTAN YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, metroyu bulunduğu hattan kaldırmak için çalışma başlattı. Vagonun ilk olarak yeniden raya sokulup ardından da çekileceği belirtildi. Öte yandan kaza sebebiyle metro seferleri de tek hat üzerinden gecikmeli olarak devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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